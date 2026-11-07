सोनभद्र: कोल इंडिया के सेवानिवृत्त सीनियर मैनेजर का कमरे में मिला शव, गुरुद्वारे गई थीं पत्नी

बेटा बंगलुरु में इंजीनियर, बेटियों की हो चुकी है शादी

योगेंद्र सिंह भंडारी कोल इंडिया में सीनियर मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि बेटा बंगलुरु में इंजीनियर है। लंबे समय से पति-पत्नी ही विकासनगर स्थित बड़े मकान में रह रहे थे। बताया गया कि वह कुछ महीनों से किराएदार की तलाश भी कर रहे थे। इसके लिए मकान के बाहर बोर्ड लगाया था।



पुलिस सभी पहलुओं की कर रही जांच

घटना की सूचना पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पत्नी की सहमति के बाद पोस्टमार्टम कराया गया है। बेटे के आने का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।