फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Semolina pudding and upma in mid-day meal from this month in Varanasi

मिड-डे मील: इस महीने से सूजी का हलवा और उपमा, अब हफ्ते के तय दिनों में बच्चों को मिलेगा पौष्टिक नाश्ता

Thu, 05 Nov 2026 11:44 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 05 Nov 2026 11:44 AM IST
सार

मिड-डे मील में बच्चों को इस महीने से सूजी का हलवा और उपमा मिलेगा। वहीं अब हफ्ते के तय दिनों में मेन्यू के अनुसार ही अलग-अलग दिनों में यह दोनों व्यंजन बच्चों को परोसे जाएंगे। 

विज्ञापन
Semolina pudding and upma in mid-day meal from this month in Varanasi
यूपी मे मिड डे मील योजना। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वाराणसी जिले के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अब मिड डे मील के साथ ही सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन भी दिया जाएगा। इसमें सूजी का हलवा और नमकीन उपमा परोसा जाएगा। बच्चों के भोजन में पोषण की अधिकता के लिए पहल की जा रही है। मेन्यू के अनुसार ही अलग-अलग दिनों में यह दोनों व्यंजन बच्चों को परोसे जाएंगे। जिले के 1.85 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। 

विज्ञापन


बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि योजना के तहत बच्चों को महीने के पहले और तीसरे सप्ताह में मीठा हलवा दिया जाएगा। दूसरे, चौथे और पांचवें हफ्ते में उपमा मिलेगा। 
विज्ञापन


हर छात्र को कम से कम 30 ग्राम सूजी व अन्य पौष्टिक सामग्रियों से तैयार व्यंजन दिया जाएगा। मीठे हलवे में 30 ग्राम सूजी, पांच ग्राम तेल, 22 ग्राम चीनी, पांच ग्राम घिसा हुआ नारियल और ईंधन का उपयोग होगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


उपमा में प्रति छात्र के अनुसार 30 ग्राम सूजी, दो ग्राम तेल, 20 ग्राम मौसमी सब्जियां, छह ग्राम मूंगफली, मसाले, नमक और ईंधन शामिल किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी रसोइयां को दी जाएगी। 


बीएसए ने बताया कि पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विद्यालयों में लाभार्थी छात्रों का तिथिवार विवरण, स्टॉक पंजीका, क्रय बिल और वितरण के फोटोग्राफ सुरक्षित रखे जाएंगे। डीएम, ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया की गुणवत्ता और वितरण का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed