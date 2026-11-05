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दिवाली पर काशी को दहलाने की धमकी: खालिस्तान नेशनल आर्मी ने भेजा मेल, स्कूलों और मंदिरों की सुरक्षा बढ़ी

Thu, 05 Nov 2026 11:37 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 05 Nov 2026 11:37 AM IST
सार

खालिस्तान नेशनल आर्मी ने दिवाली पर धमाके की धमकी दी। मेल के जरिये संदेश भेजा। इसके बाद काशी के सभी स्कूलों और मंदिरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 

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Khalistan National Army threatens blasts on Diwali sends an email in Varanasi
काशी को बम से उड़ाने की धमकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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खालिस्तान नेशनल आर्मी ने बुधवार को ई-मेल से काशी को दिवाली पर दहलाने की धमकी दी है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों समेत कमिश्नरेट पुलिस ने धमकी के बाद बीएचयू, केंद्रीय विद्यालय, नगर निगम और मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। 

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नगर निगम के अधिकारिक मेल पर धमकी भरे ई-मेल में 8 नवंबर को स्कूलों और मंदिरों में बम धमाके की चेतावनी दी गई है। चीफ प्रॉक्टर प्रो. संदीप पोखरिया बीएचयू के केंद्रीय विद्यालय पहुंचे। प्रधानाचार्य से बातचीत की और सुरक्षा बढ़ाई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय और सीएचएस के बारे में जानकारी मिली है। इसके बाद दोनों जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसकी सूचना लंका थाने पर भी दी गई है। 
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नगर निगम को उड़ाने की धमकी के बाद नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने पुलिस उच्चाधिकारियों के साथ ही सिगरा पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद निगम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं, थानों की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही है।

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धार्मिक शहरों में दिवाली से 27 नवंबर तक धमाके की धमकी
खालिस्तान नेशनल आर्मी का नाम लेकर आए धमकी ई-मेल में काशी, मथुरा और अयोध्या को उड़ाने की धमकी दी गई है। ई-मेल में लिखा है कि आठ नवंबर से धमाके शुरू होंगे तो 27 नवंबर तक जारी रहेंगे।

धमकी भरे ईमेल की जांच केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। नगर निगम, बीएचयू, स्कूलों और प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी थानों को अलर्ट किया गया है। -मोहित अग्रवाल, पुलिस आयुक्त

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