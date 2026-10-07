वाराणसी में रूट डायवर्जन: शाम चार बजे से राजघाट पुल पर नहीं चलेंगे वाहन, योगी-हिमंत, नितिन नवीन का आगमन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के वाराणसी आगमन को लेकर यातायात पुलिस ने बुधवार को रूट डायवर्जन किया है। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात रोका जाएगा और मार्ग बदले गए हैं। राजघाट पुल और सूजाबाद की तरफ से शाम 4 बजे से सभी मालवाहक वाहनों का संचालन बंद रहेगा। विशेश्वरगंज तिराहे पर शाम 4 बजे से चार पहिया वाहनों को मैदागिन के बजाय गोलगड्डा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।

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वीवीआईपी के आगमन और प्रस्थान के समय मैदागिन चौराहे से गोदौलिया चौराहे के बीच सभी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अंशुमान मिश्रा ने बताया कि सुबह 11 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक डायवर्जन लागू रहेगा। विज्ञापन



बाबतपुर की तरफ से आने वाली रोडवेज व प्राइवेट बसों को हरहुआ ओवरब्रिज पर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें हरहुआ रिंग रोड चौराहे से परमपुर की ओर मोड़ा जाएगा। जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ मार्ग से आने वाली बसें चांदपुर चौराहे तक आएंगी और वहीं से वापस होंगी। अमरा अखरी अंडरपास से शहर में बसों का प्रवेश सुबह 11 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगा। वीवीआईपी के आगमन और प्रस्थान के समय मैदागिन चौराहे से गोदौलिया चौराहे के बीच सभी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अंशुमान मिश्रा ने बताया कि सुबह 11 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक डायवर्जन लागू रहेगा।बाबतपुर की तरफ से आने वाली रोडवेज व प्राइवेट बसों को हरहुआ ओवरब्रिज पर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें हरहुआ रिंग रोड चौराहे से परमपुर की ओर मोड़ा जाएगा। जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ मार्ग से आने वाली बसें चांदपुर चौराहे तक आएंगी और वहीं से वापस होंगी। अमरा अखरी अंडरपास से शहर में बसों का प्रवेश सुबह 11 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगा।

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