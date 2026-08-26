50 करोड़ की जमीन हड़पने का मामला: आरोपी को कोर्ट से राहत, बीजेपी नेता का नाम चर्चा में; अग्रिम जमानत मंजूर

50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जमीन कथित रूप से हड़पने के मामले में आरोपित वरुणापति उपाध्याय को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अपर जिला जज (षष्ठम) आलोक कुमार की अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत पर अवमुक्त करने का आदेश दिए। दरेखू, रोहनिया निवासी उपाध्याय को एक लाख रुपये के एक जमानतदार और बंधपत्र देने पर यह जमानत मिली। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत में अपना पक्ष रखा।

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यह मामला शिकायतकर्ता प्रमिला मिश्रा द्वारा रोहनिया थाने में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। प्रमिला मिश्रा ने आरोप लगाया था कि उनके 65 वर्षीय पति लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। वे नियमित रूप से डायलिसिस करा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनकी बीमारी और पारिवारिक परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाया। इन लोगों ने उनकी संपत्ति और आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करने की योजना बनाई। विज्ञापन



इस योजना के तहत विशाल मिश्रा, रवि उपाध्याय, वरुणापति उपाध्याय, नितेश राय, सुरेश कुमार सिंह, अजय तिवारी, प्रवीण सिंह, प्रशांत सिंह, अनिल कुमार और सत्यांशु सिंह शामिल थे। इन सभी ने मिलीभगत करके प्रमिला मिश्रा के पति को ले जाकर सात अप्रैल 2026 को लगभग 70 बिस्वा भूमि अपने पक्ष में बैनामा करवा लिया। इस भूमि का व्यावसायिक उपयोग था और इसकी कीमत 50 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। यह मामला शिकायतकर्ता प्रमिला मिश्रा द्वारा रोहनिया थाने में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। प्रमिला मिश्रा ने आरोप लगाया था कि उनके 65 वर्षीय पति लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। वे नियमित रूप से डायलिसिस करा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनकी बीमारी और पारिवारिक परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाया। इन लोगों ने उनकी संपत्ति और आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करने की योजना बनाई।इस योजना के तहत विशाल मिश्रा, रवि उपाध्याय, वरुणापति उपाध्याय, नितेश राय, सुरेश कुमार सिंह, अजय तिवारी, प्रवीण सिंह, प्रशांत सिंह, अनिल कुमार और सत्यांशु सिंह शामिल थे। इन सभी ने मिलीभगत करके प्रमिला मिश्रा के पति को ले जाकर सात अप्रैल 2026 को लगभग 70 बिस्वा भूमि अपने पक्ष में बैनामा करवा लिया। इस भूमि का व्यावसायिक उपयोग था और इसकी कीमत 50 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।

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