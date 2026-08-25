मऊ में सरयू उफान पर: गुमटी- दीवार पर बोर्ड लगाकर बना दीं बाढ़ चौकियां, फोटो खींचकर चले जा रहे जिम्मेदार

मऊ जिले में सरयू नदी का जलस्तर लगातार खतरे बिंदु से ऊपर है। इसके बाद भी सतर्कता नहीं दिख रही है। सोमवार को हमारी टीम ने मधुबन तहसील में बने बाढ़ चौकियों की पड़ताल की। मौके पर बाढ़ चौकियों पोस्टर लगा दिया लेकिन मौके पर कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं मिला।वहीं गुमटी और दीवार पर चौकी का बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन जिम्मेदार कहां बैठेंगे, यह तय नहीं है।

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मधुबन तहसील में छह बाढ़ चौकिया बनाई गई हैं। इसमें श्रीराम डिग्री कॉलेज तेलिया कला, परासिया जयराम गिरी और दुबारी नई बस्ती के साथ मिश्रौली सूरजपुर और बेलौली सोनबरसा धाम तो किशुनपुर सुग्गी चौरी है। सोमवार को दुबारी नई बस्ती पर हमारी टीम सुबह 11 बजकर 28 मिनट पर पहुंची तो यहां कोई भी कर्मचारी नहीं मिली। यहां एक घर के बरामदे में बाढ़ चौकी बनी मिली। यहां देवासी, खूबलाल यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि शाम को दो पुलिसकर्मी यहां आते हैं और फोटो खींचकर चले जाते हैं। लेखपाल, स्वास्थ्यकर्मी यहां नहीं आते हैं।इसी तरह से दोपहर एक बजे परसिया में बनी बाढ़ चौकी पर पहुंची टीम को कोई नहीं मिला। ग्रामीण मनोहर ने बताया कि यहां जब बड़का साहब लोग आवे के होईने तभी यहां सब दिखाई देवे न लोग। वहीं किशुनपुर सुग्गी चौरी बाढ़ चौकी पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। इतना ही नहीं हकीकत में बाढ़ चौकियों में दाना-पानी, दवा, चारा, प्रकाश, बेड की सुविधाएं नहीं हैं। डीएम के आदेश के बाद बाद भी जिम्मेदार सरयू किनारे वाले गांवों में अभी बाढ़ का इंतजार कर रहे हैं।