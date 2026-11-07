नई पहचान: काशी के पार्कों में दिखेगी चीन की दीवार, बाबा केदारनाथ; टाउनहाॅल में ज्योतिर्लिंग

इसी तरह टाउनहाॅल पार्क में द्वादश ज्योतिर्लिंग थीम पार्क विकसित करने की योजना है। इसके लिए 1.46 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। वहीं, मच्छोदरी पार्क का विकास इनक्रेडिबल इंडिया थीम पर कराया जाएगा। इसके लिए करीब 1.60 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की गई है।



तीनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत करीब 4.92 करोड़ रुपये है। तीनों कार्यों के लिए सात नवंबर को प्री-बिड बैठक प्रस्तावित है। इसके बाद सात नवंबर से निविदाएं जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कंपनियां 16 नवंबर तक अपनी निविदाएं जमा कर सकेंगी। 17 नवंबर को तकनीकी निविदाएं खोली जाएंगी।



बेनियाबाग, टाउनहाॅल और मच्छोदरी शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थल हैं। ऐसे में इनका थीम आधारित विकास होने से लोगों को मनोरंजन और घूमने के नए विकल्प मिलने की उम्मीद है। हालांकि, पार्कों में प्रस्तावित संरचनाओं, सुविधाओं, डिजाइन और अन्य निर्माण कार्यों का विस्तृत स्वरूप टेंडर की तकनीकी शर्तों और कार्ययोजना से स्पष्ट होगा। चयनित एजेंसी को निर्धारित शर्तों के अनुसार काम पूरा करना होगा।