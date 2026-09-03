फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   IIT BHU students get internship opportunities with Japanese companies in Varanasi

सुविधा: आईआईटी बीएचयू के छात्रों को जापान की कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका, एमओयू पर हस्ताक्षर

Thu, 03 Sep 2026 03:49 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 03 Sep 2026 03:49 PM IST
सार

आईआईटी बीएचयू के छात्रों को जापान की कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इसके लिए जापान और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में यहां के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और नौकरी के लिए समझौता किया गया। 

विज्ञापन
IIT BHU students get internship opportunities with Japanese companies in Varanasi
समझौता का पत्र दिखाते अधिकारी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आईआईटी बीएचयू के छात्रों को जापान के पोर्टल का एक्सेस दिया जाएगा। प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और नई तकनीक की सुविधा मिलेगी। आईआईटी बीएचयू के छात्र-छात्राओं को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए जापान मंच देगा। जापान और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में यहां के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और नौकरी के लिए समझौता किया गया। इसके तहत बुधवार को जापान की टैलेंडी होल्डिंग्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर संस्थान और उद्योग के बीच सहयोग को बेहतर करने की बात की गई। 

विज्ञापन


जापान की टैलेंडी की ओर से आईआईटी बीएचयू और उसके विद्यार्थियों को टैलेंडी पोर्टल निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसी पर उन्हें प्लेसमेंट, नौकरी, इंटर्नशिप, हैकाथॉन और उभरती तकनीक से जुड़ने का मौका मिलेगा।
विज्ञापन


आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि इस पोर्टल से विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंच मिलेगा। संस्थान ऐसे सार्थक औद्योगिक संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो विद्यार्थियों के वैश्विक कॅरिअर को नई दिशा दे सकें।

विज्ञापन
विज्ञापन

पोर्टल पर प्री-प्लेसमेंट के भी होंगे ऑफर
इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर एक ही मंच पर उपलब्ध होंगे। आवेदन से लेकर इंटर्नशिप और संभावित प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) तक की भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में यह प्लेटफॉर्म मदद करेगा। टैलेंडी, आईआईटी के साथ मिलकर इंटर्नशिप प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करेगा। साथ ही पोर्टल की कार्यप्रणाली को संस्थान की प्लेसमेंट नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित किया जाएगा।

जापान के वित्त मंत्रालय और दूतावास ने किया सहयोग 
एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान डीन (आरएंडडी) प्रो. राजेश कुमार, प्लेसमेंट सेल के प्रो. सुशांत श्रीवास्तव और टैलेंडी की ओर से संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाओताका निशियामा, निदेशक (पब्लिक अफेयर्स) एई मिनामिजाकी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed