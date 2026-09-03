बलिया में भैंस का मनाया चौथा जन्मदिन: केक पर लिखा- हैप्पी बर्थडे बसंती, शानदार पार्टी; गुब्बारों से सजाया घर
बड़गांव गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पालतू भैंस बसंती का चौथा जन्मदिन धूमधाम से मनाया। गुब्बारों से सजावट कर बसंती को फूलों की माला और जन्मदिन की टोपी पहनाई गई। केक काटकर उसे खिलाया गया और ग्रामीणों में मिठाइयां बांटी गईं। समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होकर चर्चा में है।
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आमतौर पर जन्मदिन पर परिवार और दोस्तों के बीच केक काटकर जश्न मनाया जाता है, लेकिन बलिया में एक व्यक्ति ने अपनी पालतू भैंस का जन्मदिन धूमधाम से मनाकर सभी का ध्यान खींच लिया। बड़गांव गांव में बीते मंगलवार की रात राजेश कुमार वर्मा ने अपनी प्यारी भैंस बसंती का चौथा जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी शामिल हुए और बसंती को जन्मदिन की बधाई दी।
जन्मदिन समारोह के लिए घर और आसपास के स्थान को रंग-बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। बसंती को भी खास मौके के लिए तैयार किया गया। उसके गले में फूलों की माला पहनाई गई और सिर पर ‘हैप्पी बर्थडे’ लिखी टोपी लगाई गई। सज-धजकर तैयार बसंती समारोह में आकर्षण का केंद्र बनी रही।
बसंती के सामने दो केक रखे गए। आसपास ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। जैसे ही केक काटने का समय आया, लोगों ने तालियां बजाकर खुशी जताई और सामूहिक रूप से ‘हैप्पी बर्थडे बसंती’ कहकर उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इसके बाद राजेश कुमार वर्मा ने केक के टुकड़े और केले बसंती को खिलाए।
जन्मदिन समारोह में शामिल ग्रामीणों के लिए भी मिठाइयों की व्यवस्था की गई थी। बसंती को केक खिलाने के बाद वर्मा ने वहां मौजूद लोगों के बीच मिठाइयां बांटीं। ग्रामीणों ने भी पूरे उत्साह के साथ समारोह में हिस्सा लिया और इस अनोखे जश्न के वीडियो बनाए।
पत्रकारों से बातचीत में राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि वह बसंती को केवल पशु नहीं, बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि बसंती के प्रति अपने प्यार और लगाव को अलग अंदाज में व्यक्त करने के लिए उन्होंने उसका जन्मदिन मनाने का फैसला किया।
समारोह के दौरान ग्रामीणों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। जन्मदिन का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद यह अनोखा जश्न चर्चा का विषय बन गया है। लोग भैंस के प्रति मालिक के लगाव और उसे परिवार के सदस्य की तरह सम्मान देने की सराहना कर रहे हैं।