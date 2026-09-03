बलिया में भैंस का मनाया चौथा जन्मदिन: केक पर लिखा- हैप्पी बर्थडे बसंती, शानदार पार्टी; गुब्बारों से सजाया घर

जन्मदिन समारोह में शामिल ग्रामीणों के लिए भी मिठाइयों की व्यवस्था की गई थी। बसंती को केक खिलाने के बाद वर्मा ने वहां मौजूद लोगों के बीच मिठाइयां बांटीं। ग्रामीणों ने भी पूरे उत्साह के साथ समारोह में हिस्सा लिया और इस अनोखे जश्न के वीडियो बनाए।



पत्रकारों से बातचीत में राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि वह बसंती को केवल पशु नहीं, बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि बसंती के प्रति अपने प्यार और लगाव को अलग अंदाज में व्यक्त करने के लिए उन्होंने उसका जन्मदिन मनाने का फैसला किया।



समारोह के दौरान ग्रामीणों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। जन्मदिन का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद यह अनोखा जश्न चर्चा का विषय बन गया है। लोग भैंस के प्रति मालिक के लगाव और उसे परिवार के सदस्य की तरह सम्मान देने की सराहना कर रहे हैं।