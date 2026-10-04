फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Guru Nanak Dev Jis 487th Jyoti-Jot Gurpurab will be observed tomorrow.

Varanasi News: कल मनाया जाएगा गुरु नानक देव जी का 487वां ज्योति-जोत गुरु पर्व

Sun, 04 Oct 2026 01:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Guru Nanak Dev Jis 487th Jyoti-Jot Gurpurab will be observed tomorrow.
वाराणसी। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव का 487वां ज्योति-जोत गुरु पर्व सोमवार को गुरुद्वारा गुरुबाग में पूर्ण श्रद्धा-भाव और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार, सोमवार सुबह धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। सुबह विशेष कीर्तन दीवान सजेगा, जिसमें रागी जत्थे गुरुवाणी का गायन करेंगे। इसके बाद श्री अखण्ड पाठ साहिब जी की संपूर्णता (समाप्ति) होगी। अरदास के उपरांत सभी श्रद्धालुओं के लिए गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed