गड्ढे में डूबा 10 साल का मासूम: एक साल में दूसरी संतान खोने से कोहराम, लगातार बारिश से भरा था पानी; मौत

बताया गया कि आकाश पटेल के मकान की नींव के लिए जेसीबी से मिट्टी खुदवाई गई थी। बारिश के कारण इस गड्ढे में काफी पानी भर गया था। आशु के वहां जाने की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने गड्ढे में तलाश शुरू की। दोपहर करीब दो बजे दो युवक पानी में उतरे और खोजबीन की। कुछ देर बाद आशु पानी के अंदर मिला।



ग्रामीणों ने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बच्चे को बाहर निकालकर दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है।



आशु दो भाइयों में बड़ा था। उसका छोटा भाई अंकित पांच वर्ष का है। परिवार के मुताबिक करीब एक वर्ष पहले ही अभय पटेल की पांच वर्षीय बेटी पूजा की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। अब एक साल के भीतर दूसरी संतान की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता अभय पटेल, मां काजल पटेल, दादा श्यामनारायण पटेल और दादी मुन्नी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर है।