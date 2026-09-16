फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   500 Railway wrestlers to visit Kashi for 3-day championship

Varanasi News: काशी आएंगे रेलवे के 500 पहलवान, 3 दिन की चैंपियनशिप

Wed, 16 Sep 2026 02:16 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
500 Railway wrestlers to visit Kashi for 3-day championship
काशी में 29 से एक अक्तूबर तक रेलवे जोन की ओर से बरेका में ऑल इंडिया कुश्ती चैंपियनशिप कराई जाएगी। ये तीन दिनों तक चलेगी। इसमें देश भर के 500 से ज्यादा पहलवान जुटेंगे। ओलंपिक स्तर के भी पहलवानों के आने की उम्मीद है। बरेका के पहलवान धर्मेंद्र ने बताया कि इसमें सेंट्रल रेलवे के 40, वेस्टर्न रेलवे के 34, आरपीएफ के 18 और पूर्वाेत्तर रेलवे के 14 खिलाड़ी काशी में अपना दमखम रिंग में दिखाएंगे। मुख्य कार्यालय अधीक्षक अमिताभ आनंद और ग्राउंड इंचार्ज अनिल राय और स्पोर्ट्स सेल के राम बिहारी पाल इसकी देखरेख करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed