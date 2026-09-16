Varanasi News: काशी आएंगे रेलवे के 500 पहलवान, 3 दिन की चैंपियनशिप
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:16 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:16 AM IST
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काशी में 29 से एक अक्तूबर तक रेलवे जोन की ओर से बरेका में ऑल इंडिया कुश्ती चैंपियनशिप कराई जाएगी। ये तीन दिनों तक चलेगी। इसमें देश भर के 500 से ज्यादा पहलवान जुटेंगे। ओलंपिक स्तर के भी पहलवानों के आने की उम्मीद है। बरेका के पहलवान धर्मेंद्र ने बताया कि इसमें सेंट्रल रेलवे के 40, वेस्टर्न रेलवे के 34, आरपीएफ के 18 और पूर्वाेत्तर रेलवे के 14 खिलाड़ी काशी में अपना दमखम रिंग में दिखाएंगे। मुख्य कार्यालय अधीक्षक अमिताभ आनंद और ग्राउंड इंचार्ज अनिल राय और स्पोर्ट्स सेल के राम बिहारी पाल इसकी देखरेख करेंगे।
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