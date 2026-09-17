Unnao News: कच्चे घर की छत ढही, मलबे में दबकर वृद्धा की मौत

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थाना क्षेत्र के बंडहमीरपुर गांव निवासी माधुरी देवी (60) पत्नी हरीराम श्रीवास्तव बुधवार दोपहर करीब एक बजे घर के कच्चे हिस्से में खाना खाने के बाद चारपाई पर लेटी थीं। अचानक कोठरी की छत भरभराकर गिरने से मलबे में दब गईं। परिवार वालों ने उन्हें बाहर निकाला और स्वास्थ्य केंद्र लाए। डॉक्टर ने हालत गंभीर बता जिला अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।बेटे रजनीश ने बताया कि पिता की 10 साल पहले मौत हो चुकी है। मां हम तीन भाइयों के साथ संयुक्त परिवार में रहती थीं। अंत्योदय कार्ड बना होने के साथ डेढ़ बीघा पैतृक जमीन है। ग्राम प्रशासक संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आवास की पात्रता सूची में नाम था। बताया मकान काफी पुराना व कच्चा था जिसके एक हिस्से में वृद्धा और दूसरे हिस्से में बच्चे रहते हैं। थानाध्यक्ष एसएन त्रिपाठी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।