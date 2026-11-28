उन्नाव। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सिकंदरपुर सरोसी क्षेत्र की पांच मिठाई दुकानों में जाकर जांच की। इस दौरान आठ खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और गंदगी आदि मिलने पर नोटिस जारी की।खाद्य सुरक्षा अधिकारियों में महेश कुमार, पंकज कुमार यादव आदि ने मेसर्स द्विवेदी स्वीट्स, परी इंटरप्राइजेज, दुर्गा स्वीट्स, सिद्धि विनायक और प्रदीप कुमार की दुकान में जाकर जांच की। यहां से बेसन व बूंदी के लड्डू, छेना, बर्फी, चटनी, मैदा आदि के सैंपल लेकर साफ-सफाई न मिलने पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा। बताया कि नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)