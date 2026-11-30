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समारोह की थीम के तहत चार युगों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा को विद्यार्थियों ने नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत किया। विद्यार्थियों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान सत्र 2025-26 की कक्षा 10 और 12 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विज्ञापन

कुलपति प्रो. पाठक ने कहा रागा भारतीय संस्कृति की कालजयी विरासत और विद्यार्थियों की प्रतिभा का उत्सव है। विद्यालय के चेयरमैन अनिल कुमार वर्मा ने 15 वर्ष पूरे होने पर सत्र 2027-28 से ज्ञानदान योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत पीजी से कक्षा 12 तक प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का पूरा शैक्षणिक शुल्क माफ किया जाएगा। प्रधानाचार्या दीपमाला सिंह ने अतिथियों का आभार जताया। समारोह की थीम के तहत चार युगों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा को विद्यार्थियों ने नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत किया। विद्यार्थियों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान सत्र 2025-26 की कक्षा 10 और 12 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।कुलपति प्रो. पाठक ने कहा रागा भारतीय संस्कृति की कालजयी विरासत और विद्यार्थियों की प्रतिभा का उत्सव है। विद्यालय के चेयरमैन अनिल कुमार वर्मा ने 15 वर्ष पूरे होने पर सत्र 2027-28 से ज्ञानदान योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत पीजी से कक्षा 12 तक प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का पूरा शैक्षणिक शुल्क माफ किया जाएगा। प्रधानाचार्या दीपमाला सिंह ने अतिथियों का आभार जताया।

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उन्नाव। हाईवे स्थित माउंट लिट्रा जी स्कूल में रविवार को वार्षिक सांस्कृतिक समारोह ‘रागा 2026 अनंतम् : कल से काल तक’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं और समृद्ध विरासत की झलक देखने को मिली। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और विशिष्ट अतिथि छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि रागा जैसे कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान होता है।