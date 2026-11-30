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सफीपुर स्थित एक गार्डन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 110 जोड़ों ने सात फेरे लिए। एक का निकाह कराया गया। विधायक बंबालाल दिवाकर ने भगवान गजानन की विधिविधान से पूजा-अर्चना की। जिला पंचायत सदस्य दिलीप कुमार गुड्डू मिश्रा, रमेश रावत, अनूप चंदेल, दयाल गुप्ता, राजू चौहान, कुलदीप तिवारी, गोलू दीक्षित, राम विमल, एडीओ पंचायत छोटेलाल, ग्राम पंचायत सचिव उत्तम अवस्थी, केके तिवारी आदि मौजूद रहे।इसी तरह ब्लॉक हिलौली परिसर में आयोजित समारोह में 99 जोड़े हिंदू रीतिरिवाज व दो मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। पुरवा विधायक अनिल सिंह, उनकी पत्नी कल्पना सिंह, ब्लॉक प्रशासक हिलौली दिलीप कुमार दीक्षित, पुरवा ब्लॉक प्रशासक सतीश चौधरी व असोहा ब्लॉक प्रशासक आनंद गुप्ता ने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीप्रकाश पांडेय, उपायुक्त एनआरएलएम भानु प्रताप सिंह, बीडीओ अरुण कुमार वर्मा, दिलीप कुमार, धीरेंद्र कुमार, महेश चंद्र सोनी, रमेश बाजपेयी, रामशंकर लोधी व उदयवीर सिंह आदि मौजूद रहे।इसके अलावा गंजमुरादाबाद ब्लॉक क्षेत्र के महमदाबाद कलवारी स्थित एक मैरिज लॉन में 182 जोड़ों का विवाह कराया गया। बीघापुर ब्लॉक परिसर में 73 जोड़ों का वैदिक रीति के साथ विवाह संपन्न हुआ। विधायक आशुतोष शुक्ला ने नवदंपतियों के सुखद जीवन की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। हसनगंज के राम सिंह लालता सिंह छोटाखेड़ा इंटर कॉलेज में 152 जोड़ों ने एक-दूजे का हाथ थामा। और परियर के विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी में 68 जोड़ों का विवाह कराया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने पहुंचकर जोड़ों पर पुष्प वर्षा करते हुए सभी को आशीर्वाद दिया।