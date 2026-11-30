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निर्वाचन आयोग की ओर से रविवार को सभी बूथों पर विशेष शिविरों का आयोजन कराया गया। पुरवा चमियानी स्थित जय किसान इंटर कॉलेज में बने 122 से 126 तक पांचों बूथों पर नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 49 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि चार मतदाताओं ने विवरण में सुधार के लिए आवेदन किया। चमियानी की ललिता कुमारी ने मतदाता सूची में मोबाइल नंबर दर्ज कराने के लिए फार्म भरकर जमा किया।स्वालिक खान ने सालिग खान व रामफेर ने दर्ज रामफल को सही कराने के लिए फार्म आठ भरकर बीएलओ को दिया। दरक्सा ने मकान संख्या शून्य के स्थान पर 54 दर्ज कराने के लिए आवेदन फार्म भरा। पांचों बूथों पर बीएलओ आदित्य, प्रतीक, हेतल गुप्ता, असफाक और अभिषेक मौजूद रहे। वहीं, सुईखेड़ा बूथ पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अपराजिता उर्फ ममता सिंह ने पांच नए मतदाताओं के आवेदन भरवाए। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।...................छूटे लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के दिए निर्देशउन्नाव। डीएम घनश्याम मीना ने डीवीडीटी व डीएसएनए कॉलेज के बूथों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बीएलओ से जमा हुए फार्मों की जानकारी ली। कहा कि अधिक से अधिक पात्रों के फार्म-छह भरवाएं। कोई भी 18 वर्ष पूर्ण कर चुका युवा मतदाता बनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। डीएम ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर छूटे हुए व्यक्तियों के नाम जोड़ें। जो मृत हो गए हैं, किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से जुड़ गया है उन नागरिकों का नाम सूची से काटा जाए। बीएलओ कम से कम प्रतिदिन 150 से अधिक फार्म अवश्य एकत्र करें। मतदाता सूची पारदर्शी और त्रुटिरहित हो, इसका विशेष ध्यान रखें। एसडीएम सदर राजेश विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।