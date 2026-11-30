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प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी कथा में पहुंचे। उन्होंने व्यासपीठ पर कथा वाचक का आशीर्वाद लिया और श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण किया। उन्होंने कहा कि सदर विधायक पंकज गुप्ता के प्रयासों से कथावाचक प्रत्येक वर्ष उन्नाव की धरती को कृष्णमय बनाते हुए सनातन धर्म को मजबूत करते हैं। साथ ही सभी को राधा की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान करते हैं।कथावाचक ने कहा कि पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजनों में शामिल होते समय श्रद्धा, अनुशासन और मर्यादा का पालन करना चाहिए। वेशभूषा और व्यवहार में शालीनता बनाए रखना भी धार्मिक आयोजनों की गरिमा का हिस्सा है। जादू-टोने से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और अच्छे कर्मों से जीवन बदलता है। धर्म अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदाचार और ईश्वर पर विश्वास करना सिखाता है।उन्होंने विवाह को भव्य आयोजन और दिखावे का माध्यम बनाने के बजाय सनातन धर्म के पवित्र संस्कार के रूप में सादगी और मर्यादा के साथ संपन्न करने की सीख दी। कहा भक्ति किसी एक दिन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रतिदिन सात्विक जीवन अपनाना चाहिए। यहां भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, अरुण सिंह, नीरज गुप्ता, संजय राठी, मोनिका सिन्हा, विशाल गुप्ता आदि मौजूद रहे।