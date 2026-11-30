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कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक पंकज गुप्ता व एसपी डॉ. राजीव दीक्षित (ईओडब्ल्यू मेरठ जोन) ने दीप जलाकर किया। कवयित्री मुमताज नसीम ने वाणी वंदना प्रस्तुत की। संचालन डॉ. विनय आशु और डॉ. सौरभकांत शर्मा ने किया। अनुराग मिश्र गैर ने ‘इश्क में इम्तहान मत लेना’, मुमताज नसीम ने विरह की भावनाओं से जुड़ी रचना और राव अजात शत्रु ने कविता के महत्व व देशभक्ति पर रचना सुनाई। सौरभकांत शर्मा ने संकल्प, रुचि द्विवेदी ने वैराग्य पर पढ़ा।वहीं, डॉ. विनय आशु की व्यंग्य रचनाओं ने श्रोताओं को हंसाने के साथ सोचने पर मजबूर किया। इस दौरान सृजन स्मारिका के 19वें अंक और गोपाल कृष्ण शुक्ल की पुस्तक ‘ए जर्नी ऑफ इंटरमीडिएट’ का लोकार्पण हुआ। नौ साहित्यकारों को विभिन्न सम्मान दिए गए। संस्था के अध्यक्ष डॉ. विनय आशु और बीवी सिंह चंदेल ने आभार जताया। कार्यक्रम में संस्थान के पदाधिकारी, साहित्यकार व गणमान्य लोग मौजूद रहे।