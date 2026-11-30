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बेटे सोनू ने बताया कि रोज की तरह पिता रविवार भोर नवीन मंडी से थोक में सब्जी खरीदने स्कूटी से गए थे। लौटते समय उन्नाव-लालगंज हाईवे पर ललऊखेड़ा गांव की मोड़ के पास अचलगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए उनकी स्कूटी से टकरा गई। घटना में पिता गंभीर घायल हो गए। ललऊखेड़ा चौकी के सिपाही महेश सिंह ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, वहां इलाज के दौरान मौत हो गई।अस्पताल पहुंचे परिजन शव देखकर बेहाल हो गए। पति की मौत से पत्नी परवीन, बेटी सिफा, फिजा और बेटा सोनू बेहाल हैं। छोटे भाई गप्पू की तहरीर पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। कोतवाल श्रीराम पांडेय ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।