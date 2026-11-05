Sultanpur News: अवैध खनन पर प्रशासन का बुलडोजर, टिन शेड ध्वस्त

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जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर एसडीएम गरिमा सिंह ने इमिलियाकला में राजस्व टीम से खनन स्थल की पैमाइश कराई। पैमाइश में ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध खनन कर मिट्टी निकालने की पुष्टि हुई। आरोपियों ने पयागपट्टी की बंजर भूमि के एक गाटा संख्या पर अतिक्रमण कर टिन शेड बनाया था। टीम ने बुलडोजर की मदद से यह निर्माण ढहा दिया। मौके पर थोड़ी मिट्टी भी समतल कराई गई। जांच में मिट्टी की बिक्री का कारोबार भी सामने आया।मिट्टी बिक्री और आगे की कार्रवाईजांच में सामने आया कि छोटे डंपर से मिट्टी 1600 से 1800 रुपये और ट्रैक्टर-ट्रॉली से 800 रुपये में बेची जाती थी। ज्यादातर मिट्टी रात में शहरी क्षेत्र में पहुंचाई जाती थी। दो अन्य गाटों पर अतिक्रमण मिलने पर सुधा सिंह को नोटिस जारी किया गया है। एसडीएम सदर गरिमा सोनकिया ने बताया कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है और जांच जारी है। आगे भी अवैध कब्जों को खाली कराया जाएगा।