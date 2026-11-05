Sultanpur News: नायब तहसीलदार का पैर तोड़ने के पांच आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

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पुलिस को एक एसयूवी, एक बिना नंबर की थार जीप, तीन असलहे, कारतूस और खनन में इस्तेमाल होने वाले चार डंपर मिले हैं। सीजेएम नवनीत िसंह की अदालत में सभी आरोपी पेश किए गए, और वहां से जेल भेज दिया गया।पहली मुठभेड़ में बुधवार तड़के कोतवाली नगर पुलिस की खैंचिला के पास एसयूवी सवार बदमाशों से हुई। सीओ राघवेंद्र सिंह के मुताबिक, वाहन रोकने का प्रयास करने पर उसमें सवार लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अमिलिया कला निवासी राहुल सिंह के बाएं पैर में गोली लग गई। मौके से बंधुआकला के प्रतापपुर निवासी नौशाद और करौंदीकला के रवनिया निवासी मनोज सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। एसयूवी को भी कब्जे में ले लिया।दूसरी मुठभेड़ बुधवार सुबह अखंडनगर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर कुंदा भैरोपुर गांव के पास हुई। सीओ कादीपुर विनय गौतम के अनुसार, चेकिंग के दौरान काले रंग की थार जीप को रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें सवार लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अमिलिया कला निवासी संदीप सिंह के बाएं और गोसाईगंज के महमूदपुर निवासी प्रशांत सिंह के दाएं पैर में गोली लगी। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि दो नवंबर की रात अमिलिया कला गांव के पास नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह यादव और लेखपाल पर हमला किया गया था।