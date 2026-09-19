Sultanpur News: मिर्जापुर के पूर्व जिलाध्यक्ष बनाए गए जिला प्रभारी

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार रात जिला प्रभारियों की सूची जारी कर दी। पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि काशी प्रांत के उनके क्षेत्रीय महामंत्री रहने के दौरान वृजभूषण सिंह मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष रहे। कुशल संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें जिला प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। बताया कि वृजभूषण सिंह अभी तक जिला प्रभारी रहीं मीना चौबे का स्थान लेंगे। संवाद

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सुल्तानपुर। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा संगठन को चुस्त-दुरुस्त करने लगी है। बूथ से लेकर जिलाध्यक्ष तक संगठन को बदलने के साथ मिर्जापुर के पूर्व जिलाध्यक्ष वृजभूषण सिंह को जिला प्रभारी को बनाया गया है। इन्हीं की देखरेख में पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी।