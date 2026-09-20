Sultanpur News: झमाझम बारिश से शहर में कई जगहों पर जलभराव

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शुक्रवार को भी जिले में हल्की बारिश हुई थी। शनिवार की बारिश से पंचरास्ता, राइन नगर, दरियापुर, जीएन रोड और प्यारेपट्टी रोड पर जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। धान सहित अन्य फसलों को बारिश से पर्याप्त नमी मिली है। इससे किसानों को फिलहाल सिंचाई से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञानी भूपेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि अगले 24 घंटे में हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं लेकिन बारिश की संभावना नहीं है।रबी फसलों के लिए भी बनी नमीकमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. एसपी मिश्र ने बताया कि बारिश धान और सब्जियों सहित अन्य फसलों के लिए फायदेमंद है। खाली खेतों में चना, मटर और मसूर की बोआई के लिए भी पर्याप्त नमी बन गई है। मौसम साफ होने पर किसान खेत की जाेताई कर पाटा लगा दें, जिससे नमी संरक्षित रहे। अक्तूबर के पहले सप्ताह में रबी फसलों की बोआई की जा सकती है।