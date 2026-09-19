Sultanpur News: 1968 के दिवंगत रेलकर्मियों को दी श्रद्धांजलि

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इस मौके पर सहायक शाखा मंत्री अजय दुबे, शाखा उपाध्यक्ष केसी मीणा, युवा संयोजक जयदीप तिवारी, संदीप पटेल, केदारनाथ सिंह, नीतीश सिंह, मुल्कराज, डीपी गुप्ता, नवीन सिंह और पूर्व युवा संयोजक अमरेंद्र यादव सहित कई रेलकर्मी मौजूद रहे। अंत में दिवंगत रेलकर्मियों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संवाद

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सुल्तानपुर। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन (एनआरएमयू) शाखा के कार्यालय में शनिवार को श्रद्धांजलि सभा हुई। शाखा मंत्री आसिम सज्जाद ने कहा कि 1968 में 17 रेलकर्मियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिसके बाद कर्मचारियों को आज की सुविधाएं मिल सकीं। शाखा अध्यक्ष ज्योति श्रीवास्तव ने सभा की अध्यक्षता की।