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Sultanpur News: 1968 के दिवंगत रेलकर्मियों को दी श्रद्धांजलि

Sat, 19 Sep 2026 11:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 19 Sep 2026 11:52 PM IST
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Tribute paid to railway employees who passed away in 1968
 दिवंगत रेल कर्मियों को श्रद्धांजलि देते रेलकर्मी। स्रोत-रेलवे
सुल्तानपुर। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन (एनआरएमयू) शाखा के कार्यालय में शनिवार को श्रद्धांजलि सभा हुई। शाखा मंत्री आसिम सज्जाद ने कहा कि 1968 में 17 रेलकर्मियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिसके बाद कर्मचारियों को आज की सुविधाएं मिल सकीं। शाखा अध्यक्ष ज्योति श्रीवास्तव ने सभा की अध्यक्षता की।
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इस मौके पर सहायक शाखा मंत्री अजय दुबे, शाखा उपाध्यक्ष केसी मीणा, युवा संयोजक जयदीप तिवारी, संदीप पटेल, केदारनाथ सिंह, नीतीश सिंह, मुल्कराज, डीपी गुप्ता, नवीन सिंह और पूर्व युवा संयोजक अमरेंद्र यादव सहित कई रेलकर्मी मौजूद रहे। अंत में दिवंगत रेलकर्मियों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संवाद
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