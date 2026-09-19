फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   D.El.Ed. exams to begin on September 21; 25 centers set up

Sultanpur News: डीएलएड परीक्षा 21 सितंबर से, बनाए गए 25 केंद्र

Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
D.El.Ed. exams to begin on September 21; 25 centers set up
सुल्तानपुर। डीएलएड परीक्षा में इस बार 7,837 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 सितंबर से शुरू होंगी। जिले में परीक्षा के लिए कुल 25 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी कराने के लिए प्रत्येक केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। साथ ही तीन सचल दल परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे।
विज्ञापन

प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 21 से 23 सितंबर तक 12 केंद्रों पर होगी। इसमें 3,679 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 24 से 26 सितंबर तक होगी, जिसमें 4,158 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान केंद्रों पर व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए 25 स्टेटिक मजिस्ट्रेट और इतने ही पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने का दावा किया है।
विज्ञापन

तीन सचल दल रखेंगे परीक्षा पर नजर
डीएलएड परीक्षा में नकल और गड़बड़ी रोकने के लिए तीन सचल दल गठित किए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक और डायट प्राचार्य/बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व वाले दल केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। तीसरा दल जिलाधिकारी के स्तर से गठित होगा। सभी दल परीक्षा के दौरान केंद्रों की निगरानी करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन



सजल दल करेंगे परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकलविहीन कराने के लिए सभी केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्टेटिक मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षकों की तैनाती के साथ सचल दल भी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। परीक्षा की शुचिता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
-उपेंद्र गुप्ता, प्रभारी डायट प्राचार्य/बीएसए
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed