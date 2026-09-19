Sultanpur News: बालिका कबड्डी में तीन वर्गों में विजेता बनीं टीमें

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प्रतियोगिता का उद्घाटन क्रीड़ा सचिव दिलीप सिंह ने किया। सीनियर वर्ग के फाइनल में महाराणा इंटर कॉलेज उतुरी ने केश कुमारी हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर को 20-13 से हराकर खिताब अपने नाम किया। जूनियर वर्ग में श्रीहनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर और बरवारीपुर इंटर कॉलेज के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। धम्मौर की टीम ने 26-23 से जीत दर्ज की।सब जूनियर वर्ग के फाइनल में बेसिक शिक्षा विभाग सुल्तानपुर की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए श्रीहनुमत इंटर कॉलेज को 18-12 से पराजित किया। प्रतियोगिता में एमजीएस, जीजीआईसी, हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर, इंटर कॉलेज बरवारीपुर, पीपी इंटर कॉलेज वलीपुर, राधा रानी कृष्ण कुंवर इंटर कॉलेज, महाराणा इंटर कॉलेज उतुरी समेत 32 टीमों ने हिस्सा लिया।निर्णायक की भूमिका अजय कुमार तिवारी, हीरालाल यादव, महेश यादव, अर्जुन यादव, मो. मजहर और अवधेश मिश्रा ने निभाई। स्कोरिंग सुरेंद्र कुमार वर्मा और दिलीप कुमार ने की। समापन समारोह में लोलेपुर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य माजिद अहमद ने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को मेडल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। आयोजक विद्यालय के प्रबंधक मो. सलीम सेठ ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।इस मौके पर कौशलेंद्र कुमार सिंह, मो. सईद, विनय पाठक, शशि मौर्य, राजेश कनौजिया, सुमन यादव, जिला व्यायाम शिक्षक राहुल तिवारी, मुनेंद्र मिश्र और घनश्याम सिंह मौजूद रहे।