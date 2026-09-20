Sultanpur News: सांसद संजय सिंह के केस में सुनवाई 25 को
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 20 Sep 2026 12:14 AM IST
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सुल्तानपुर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह व अन्य के खिलाफ चल रहे मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सफाई साक्ष्य व बहस की कार्यवाही बाधित रही। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की है।
बंधुआकला थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव ने 13 अप्रैल 2021 को आम आदमी पार्टी से राज्य सभा सांसद संजय सिंह सहित 13 लोगों के खिलाफ नामजद व अज्ञात के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में संजय सिंह, सुकई, मकसूद अली, मो सिकंदर, सहबान, धर्मराज, अजय, जगदीश, इदरीश अंसारी, जीशान व अन्य के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश की है। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है। पिछली पेशी पर राज्य सभा सांसद संजय सिंह सहित अन्य ने अपना बयान दर्ज कराया था। (संवाद)
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बंधुआकला थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव ने 13 अप्रैल 2021 को आम आदमी पार्टी से राज्य सभा सांसद संजय सिंह सहित 13 लोगों के खिलाफ नामजद व अज्ञात के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में संजय सिंह, सुकई, मकसूद अली, मो सिकंदर, सहबान, धर्मराज, अजय, जगदीश, इदरीश अंसारी, जीशान व अन्य के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश की है। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है। पिछली पेशी पर राज्य सभा सांसद संजय सिंह सहित अन्य ने अपना बयान दर्ज कराया था। (संवाद)
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