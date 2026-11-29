विज्ञापन

प्रदेश के युवा कल्याण व जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश सरकार ने बीते वर्षों में 10.50 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं और दो करोड़ से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा है। तीसरी बार बहुमत से सरकार बनने जा रही है। बैठक में विशिष्ट अतिथि सांसद सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं से तीन महीने पार्टी को समर्पित करने का आह्वान किया।बैठक में नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन का मंत्र दिया। जिला प्रभारी बृजभूषण सिंह ने चुनावी जीत के टिप्स दिए। जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने सभी का आभार जताया। बैठक में अपना दल राकेश वर्मा, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष हरीराम निषाद और राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष बेलाल अहमद सहित भाजपा के आलोक आर्या, रामेंद्र सिंह, विजय सिंह रघुवंशी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।