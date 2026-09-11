Sonebhadra News: कार्रवाई के लिए डेढ़ घंटे दिया धरना

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किचार निवासी दिनेश (17) गांव के ही मयंक (15) के साथ रामगढ़ बाजार गया हुआ था। वहां से बिस्किट खरीदकर दोनों घर जा रहे थे। बेलौड़ी डाक बंगले के पास पेड़ के नीचे बैठकर दोनों बिस्किट खाने लगे। उसी दौरान गिरी बिजली ने उन्हें चपेट में ले लिया और दिनेश की मेडिकल कॉलेज ले जाते समय मौत हो गई।मां सुकुवारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि दोपहर एक बजे बेटे को चंद कदम की दूरी पर स्थित ब्लॉक पीएचसी पर ले जाया गया था, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं थे। आधे घंटे बाद डॉक्टर आए तो उसे तत्काल रेफर कर दिए। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। सुकुवारी के साथ धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना था कि समय पर उपचार मिल गया होता तो उसकी जान बच गई होती।रजिस्टर व कागजात फाड़े गए : सीएचसी प्रभारीपीएचसी प्रभारी डॉ. अंकित राज सिंह का कहना है कि डॉक्टर मौके पर उपलब्ध थे। वह वैक्सीनेसन चेक करने निकले हुए थे। वापस आते ही स्थिति देख रेफर कर दिया। बावजूद इसके शुक्रवार को गलत तरीके से अस्पताल मेंं हंगामा किया गया। कुछ कर्मियों के साथ मारपीट की गई और दवाएं फेंकते हुए रजिस्टर व कागजात फाड़े गए। कहा कि शनिवार को इसकी तहरीर पुलिस को सौंपी जाएगी।परिवार वालों ने तहरीर दी है। स्थिति से अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। - श्रीवानिवास पांडेय, प्रभारी निरीक्षक