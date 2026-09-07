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सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाएं : अनिल सिंह

Mon, 07 Sep 2026 10:54 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 10:54 PM IST
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Make the 'Seva Sankalp Abhiyan' a success: Anil Singh
रॉबर्ट्सगंज भाजपा जिला कार्यालय में कार्यशाला मेंदीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ करते जिला प्रभारी अन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा एवं समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा 17 सितंबर से 7 अक्तूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय में हुई जिला कार्यशाला में इस पर मंथन किया गया। पार्टी पदाधिकारियों को अलग-अलग कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई।
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मुख्य अतिथि जिला प्रभारी अनिल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन से प्रत्येक कार्यकर्ता को राष्ट्र प्रथम की प्रेरणा मिलती है। सेवा संकल्प अभियान केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने का संकल्प है। सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अभियान को सफल बनाएं। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यमंत्री संजीव कुमार गोंड, सदर विधायक भूपेश चौबे, नगर पालिका अध्यक्ष रुबी प्रसाद और वरिष्ठ नेता रामलखन सिंह मौजूद रहे। विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि प्रधानमंत्री के सेवा भाव को जन-जन तक पहुंचाएं और सेवा कार्यों के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल ने अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि संगठन की ओर से निर्धारित सभी कार्यक्रमों को जिले के प्रत्येक मंडल और बूथ तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा के साथ अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यशाला में जिला उपाध्यक्ष शंभू नारायण सिंह, बृजेश श्रीवास्तव, विशाल पांडेय, सरजू बैसवार, अमरेश पटेल आदि मौजूद रहे। संचालन कार्यक्रम संयोजक संतोष शुक्ला ने किया।
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