Sonebhadra News: बिडर गांव में दिखा 15 फीट लंबा अजगर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:49 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:49 PM IST
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दुद्धी। रेणुकूट वन प्रभाग के दुद्धी रेंज अंतर्गत बिडर गांव में बुधवार की रात चौराहे के समीप करीब 15 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। इससे लोग सहम गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 और वन विभाग दुद्धी को दी। वन दरोगा सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर अपने कब्जे में लिया। इसके बाद अजगर को हाथीनाला के जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। वन दरोगा सुरेंद्र कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से अजगर दिखाई देने की सूचना मिलते ही टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया। मौके पर करीब 15 फीट लंबा अजगर मिला, जिसे सावधानीपूर्वक पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। अजगर के रेस्क्यू होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
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