Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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हड़ताल : रॉबर्ट्सगंज में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के कर्मियों का हड़ताल विरोध का आयोजन। सुबह 10 बजे

हरतालिका तीज : रॉबर्ट्सगंज उत्तर मोहाल अरिहंत होटल में हरतालिका तीज महोत्सव का आयोजन। दोपहर 2 बजे

ज्ञापन : रॉबर्ट्सगंज में आदर्श समायोजित शिक्षक, शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी बीएसए को ज्ञापन सौपेंगे। दोपहर 3 बजे

भजन संध्या : रॉबर्ट्सगंज राणीसती दादी मंदिर में वार्षिक शृंगार भजन संध्या का आयोजन। रात 9 बजे

कथा : रॉबर्ट्सगंज जैन साधना भवन में पर्यूषण पर्व पर अष्ट दिवसीय कथा का तीसरा दिन। सुबह 7 बजे