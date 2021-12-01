Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:03 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:03 AM IST
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कथा : रॉबर्ट्सगंज जैन साधना भवन में पर्यूषण पर्व पर अष्ट दिवसीय कथा का तीसरा दिन। सुबह 7 बजे
हड़ताल : रॉबर्ट्सगंज में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के कर्मियों का हड़ताल विरोध का आयोजन। सुबह 10 बजे
हरतालिका तीज : रॉबर्ट्सगंज उत्तर मोहाल अरिहंत होटल में हरतालिका तीज महोत्सव का आयोजन। दोपहर 2 बजे
ज्ञापन : रॉबर्ट्सगंज में आदर्श समायोजित शिक्षक, शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी बीएसए को ज्ञापन सौपेंगे। दोपहर 3 बजे
भजन संध्या : रॉबर्ट्सगंज राणीसती दादी मंदिर में वार्षिक शृंगार भजन संध्या का आयोजन। रात 9 बजे
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हड़ताल : रॉबर्ट्सगंज में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के कर्मियों का हड़ताल विरोध का आयोजन। सुबह 10 बजे
हरतालिका तीज : रॉबर्ट्सगंज उत्तर मोहाल अरिहंत होटल में हरतालिका तीज महोत्सव का आयोजन। दोपहर 2 बजे
ज्ञापन : रॉबर्ट्सगंज में आदर्श समायोजित शिक्षक, शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी बीएसए को ज्ञापन सौपेंगे। दोपहर 3 बजे
भजन संध्या : रॉबर्ट्सगंज राणीसती दादी मंदिर में वार्षिक शृंगार भजन संध्या का आयोजन। रात 9 बजे