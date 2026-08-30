फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Despite ODF claim, 20% of the population still forced to defecate in the open.

Sonebhadra News: ओडीएफ का दावा, फिर भी खुले में शौच को मजबूर 20 फीसदी आबादी

Sun, 30 Aug 2026 11:49 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Despite ODF claim, 20% of the population still forced to defecate in the open.
अनपरा नगर पंचायत कार्यालय। संवाद
अनपरा। नगर पंचायत अनपरा को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जा चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों से अलग नजर आ रही है। नगर की करीब 20 फीसदी आबादी के घरों में अब भी शौचालय नहीं होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। खासकर मजदूर बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को रेलवे लाइन और नदी किनारे जाने के कारण हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। अनपरा नगर में कॉलोनी के आवासों को छोड़कर करीब 15 हजार घर हैं। सरकारी रिकॉर्ड में सभी घरों में शौचालय उपलब्ध होने का दावा किया गया है, लेकिन नगर के कई वार्डों में आज भी बड़ी संख्या में परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित हैं। वार्ड नंबर 2, 6, 8, 11, 12, 14 और 16 में मजदूर बस्तियां हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों ने अपने स्तर से शौचालय बनवा लिए, लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार ऐसा नहीं कर सके। नगर पंचायत बनने से पहले सरकार की ओर से विभिन्न वार्डों में व्यक्तिगत शौचालय के लिए आवेदन भी लिए गए थे। लोगों का आरोप है कि आवेदन करने के बावजूद सभी पात्र परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए सरकारी सहयोग नहीं मिल सका। शौचालय नहीं होने के कारण मजदूर बस्तियों में रहने वाली महिलाओं और अन्य लोगों को खुले में शौच के लिए रेलवे लाइन या नदी किनारे जाना पड़ता है। बारिश के दिनों में यह जोखिम और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में खुले में शौच के लिए जाते समय हादसों में लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। उनका आरोप है कि आवेदन के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर नगर को ओडीएफ घोषित कर दिया गया, जबकि कई परिवार आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित हैं। लोगों ने पात्र परिवारों का दोबारा सर्वे कराकर व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed