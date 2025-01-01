Sitapur News: निजी अस्पताल में युवक की माैत, परिजनों ने किया हंगामा

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कलुवापुर निवासी महेश को बुखार आने पर परिजनों ने सोमवार को लोहिया हास्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि रात में महेश की हालत बिगड़ती गई। आरोप है कि इसी दौरान किसी अप्रशिक्षित चिकित्सक ने महेश को गलत इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई।मृतक के भाई राज बहादुर ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है।मामले की जानकारी होने पर जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने महमूदाबाद एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी और सीएचसी अधीक्षक डॉ. आशीष वर्मा को जांच के निर्देश दिए। सीएचसी अधीक्षक डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं। निरीक्षण भी किया गया है।