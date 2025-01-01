Sitapur News: सेवा कार्यों के साथ मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

शहर स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में भाजयुमो की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला समेत 101 लोगों ने रक्तदान किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता सेवा और समर्पण की भावना से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला चिकित्सालय समेत जिले के तीन स्थानों पर रक्तदान शिविर भी लगाए गए। जिला चिकित्सालय में कारागार राज्यमंत्री एवं हरगांव विधायक सुरेश राही ने रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ किया। सीडीओ डॉ. दीक्षा जोशी और सीएमओ डॉ. एसआर समद्दर की मौजूदगी में दोपहर तक 24 लोगों ने रक्तदान किया।स्थानीय एक गेस्ट हाउस में जिला चिकित्सालय की टीम की मदद से 13 लोगों ने रक्तदान किया। तीनों शिविरों में कुल 66 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। जिला अस्पताल में क्षेत्रीय महामंत्री अवधेश कटियार और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पीके वर्मा की मौजूदगी में मरीजों को फल बांटे गए।नगरपालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी और ईओ सीमा सिंह ने भी मरीजों का हालचाल लिया और अस्पताल में मिल रहीं सुविधाओं की जानकारी ली। जिले के अन्य सीएचसी व निजी अस्पतालों में भी कार्यकर्ताओं ने फल वितरण किया। जन्मदिन पर गुरुद्वारा में प्रधानमंत्री की दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और देश की प्रगति के लिए विशेष प्रार्थना की गई।शाम को ‘एक दिया आशीर्वाद का’ अभियान के तहत कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों ने घरों के द्वार पर दीप जलाए।जनप्रतिनिधियों ने भी बांटे फलमहमूदाबाद में विधायक आशा मौर्य ने सीएचसी व महिला अस्पताल में मरीजों को फल बांटे और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट में कार्यालय अधीक्षक राजेश सिंह ने प्रधानमंत्री के चित्र पर तिलक लगाकर केक काटा। लहरपुर में पूर्व विधायक सुनील वर्मा के नेतृत्व में सूर्यकुंड मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। इसके बाद उन्होंने सीएचसी पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। हरगांव सीएचसी में राज्यमंत्री सुरेश राही ने मरीजों व तीमारदारों को फल बांटे। बाद में उन्होंने विश्वकर्मा मंदिर में पूजन-अर्चन किया।