Sitapur News: खाद की कालाबाजारी के आरोप में तीन पर प्राथमिकी दर्ज

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जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार के अनुसार 15 सितंबर को सूचना मिलने पर विभागीय टीम ने थाने पहुंचकर पिकअप का निरीक्षण किया। रात होने और मजदूर उपलब्ध न होने के कारण उस समय खाद की गिनती नहीं हो सकी। वाहन चालक व मालिक मोहन गुप्ता ने लिखित बयान में बताया कि वह केसरूआ स्थित कमला देवी खाद भंडार से यूरिया लेकर ओयल जा रहा था।बताया कि दुकान से जुड़े आकाश मौर्या भी वाहन में सवार थे। इसी रात कृषि विभाग की टीम ने खाद की दुकान का निरीक्षण किया, लेकिन वह बंद मिली। 16 सितंबर को पुलिस व कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में पिकअप की दोबारा जांच की गई। इसमें केएफएल की 75 बोरी यूरिया मिली।खाद को राजकीय कृषि बीज भंडार हरगांव के गोदाम में सुरक्षित रखकर सील कर दिया गया। बाद में दुकान दोबारा बंद मिलने पर उसे भी सील कर दिया गया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि फर्म प्रोप्राइटर अर्चना देवी, आकाश मौर्या और मोहन गुप्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।