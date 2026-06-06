Sitapur News: घर से 10 लाख के जेवरात पार

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पीड़ित मनोज सिंह की पत्नी ममता सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर गांव के ही तीन लोगों पर चोरी करने का आरोप लगाया है। बताया कि चोर बुधवार देर रात करीब 12 बजे घर में घुसे। अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे जेवरात चोरी कर ले गए।बृहस्पतिवार सुबह वारदात की जानकारी तो पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी इतुल चौधरी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।वर्ष 2023 में किया था चोरी का प्रयासपीड़ित मनोज सिंह ने बताया कि गांव के इन्हीं लोगों ने वर्ष 2023 में उनके घर में चोरी का प्रयास किया था। इस पर उन्होंने पुलिस को तहरीर दी गई थी। बताया कि 4 नवंबर 2023 को गांव के संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में आरोपियों से सुलह हो गई थी।