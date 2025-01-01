Sitapur News: मलेरिया के तीन, टाइफाइड के 15 मरीज जांच में मिले
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 09 Sep 2026 12:08 AM IST
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सीतापुर। बारिश के बाद बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को जिला अस्पताल में हुई जांच में मलेरिया के तीन और टाइफाइड के 15 मरीज मिले। सभी मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। वहीं, जिले में अब तक मलेरिया के करीब 500 मामले सामने आ चुके हैं।
मंगलवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में करीब 2435 मरीज इलाज कराने पहुंचे। इस दाैरान 400 मरीजों को मलेरिया और डेंगू समेत अन्य जांच कराने की सलाह दी।
पैथोलॉजी से मिली जांच रिपोर्ट में तीन मरीजों में मलेरिया की पुष्टि हुई, जबकि 15 मरीज टाइफाइड से संक्रमित मिले।
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मंगलवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में करीब 2435 मरीज इलाज कराने पहुंचे। इस दाैरान 400 मरीजों को मलेरिया और डेंगू समेत अन्य जांच कराने की सलाह दी।
पैथोलॉजी से मिली जांच रिपोर्ट में तीन मरीजों में मलेरिया की पुष्टि हुई, जबकि 15 मरीज टाइफाइड से संक्रमित मिले।