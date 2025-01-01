Sitapur News: गोशाला में बदहाली, धरने पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि

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निरीक्षण में कई पशु गंभीर बीमारी से ग्रसित मिले तथा चारे की समुचित व्यवस्था नहीं दिखी। उन्होंने बताया कि गोशाला परिसर में गंदगी मिली तथा मौके पर हरा चारा नहीं पाया गया। भूसा भी कम मात्रा में मिला। पांच गोवंशों के शव गोशाला में ही खुले में पड़े मिले।उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व यह गोशाला एक निजी एनजीओ शिव ग्राम उद्योग विकास समिति को हैंडओवर किया गया था तब से एनजीओ इसका संचालन कर रहा है।वहीं सूचना पर बीडीओ मौके पर पहुंचे और संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने का आश्वासन दिया। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी श्रीश कुमार गुप्ता ने बताया कि संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के लिए बिसवां कोतवाली में तहरीर दी जाएगी।वहीं धरने पर बैठे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार वर्मा ने बताया कि जब तक प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तब तक धरना समाप्त नहीं होगा।