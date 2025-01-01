Sitapur News: सड़क किनारे घायल मिले युवक की मौत, शरीर पर मिला छेद जैसा निशान

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हरगांव क्षेत्र के पिछौरा गांव निवासी सोनू राज (27) सोमवार को घर से सीतापुर जाने की बात कहकर निकले थे। देर रात वह झरेखापुर चौराहे के पास सड़क किनारे घायल अवस्था में मिले। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सोनू के कपड़े गीले थे और पेट के दाहिनी ओर छेद जैसा निशान दिखाई दे रहा था।पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सोनू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरगांव पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।प्रभारी निरीक्षक आनंद नारायण त्रिपाठी ने बताया कि युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।