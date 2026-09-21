Sitapur News: आपके द्वार कार्यक्रम 25 को

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हरगांव। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता बिसवां डिवीजन संजीव मिश्र ने बताया कि 25 सितंबर को सेवा संकल्प अभियान के तहत विद्युत विभाग आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें विभाग के अधिकारी व कर्मचारी डोर टू डोर जाकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करेंगे। इसमें बिल की समस्या, मीटर की समस्या, केबल की समस्या व बिल जमा करने की समस्या के निराकरण का सार्थक प्रयास किया जाएगा।