Siddharthnagar News: जन आरोग्य मेले में जुकाम-बुखार के बढ़े मरीज

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पीएचसी तरहर में डॉ. आशीष सत्यार्थी ने 31, पीएचसी बिजौरा में डॉ. ईशदेव आर्य ने 37, पीएचसी सोहना में डॉ. एससी शर्मा ने 54 और पीएचसी कोहडौरा में डॉ. राहुल कुमार ने 49 मरीजों का इलाज कर निशुल्क दवाएं दीं। अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र मणि मणि ने बताया कि वर्तमान समय में संक्रामक रोग के फैलने की संभावना अधिक होती है। इसको देखते हुए आम जनमानस शुद्ध पेयजल, व्यक्तिगत सफाई, आसपास के नालियों की सफाई, शौचालय के इस्तेमाल और मच्छर से बचाओ पर विशेष ध्यान दें।इस मौके पर पीएन तिवारी, त्रिशूलधर चतुर्वेदी, धीरज राय, अंबुज श्रीवास्तव, अखिलेश तिवारी, विनय किशोर, मनोज मिश्र आदि मौजूद रहे।