Siddharthnagar News: ट्रांसफाॅर्मर जलने से तीन मोहल्लों की बत्ती गुल, अंधेरे में डूबे सैकड़ों घर

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-तुलसीपुर मार्ग, पश्चिम मोहल्ला, ओझा डिहवा व कसेरा मोहल्ला में ठप हुई बिजली आपूर्ति, इन्वर्टर भी बंद हुएबिस्कोहर। विश्वनाथ नगर वार्ड के बिस्कोहर-तुलसीपुर मार्ग के उत्तर मुस्लिम कब्रिस्तान के सामने लगा 100 केवी का ट्रांसफॉर्मर सोमवान्देर रात करीब डेढ़ बजे अचानक जल गया। ट्रांसफॉर्मर के जलते ही तेज आवाज के साथ क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। इससे तुलसीपुर मार्ग के आसपास, पश्चिम मोहल्ला, ओझा डिहवा और कसेरा मोहल्ला के सैकड़ों उपभोक्ताओं को गर्मी और उमस में परेशानी का सामना करना पड़ा।भीषण उमस भरी गर्मी और मच्छरों के आतंक के कारण लोग रात भर सो नहीं सके। मंगलवार की सुबह घरों में लगे इन्वर्टर भी पूरी तरह से बंद हो गए, जिससे पेयजल का संकट भी खड़ा हो गया है। स्थानीय उपभोक्ता मुस्लिम राईनी, रामदीन यादव, आकाश गुप्ता, पप्पू, उत्तम नाई, गुफरान खान, जुग्गीलाल कसौधन और लालमून प्रजापति आदि ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि यह ट्रांसफॉर्मर पिछले 15 दिन से लगातार खराब चल रहा था। इस संबंध में बिजली विभाग कठौतिया रामनाथ के जेई से कई बार शिकायत की गई और ट्रांसफॉर्मर को बदलने की मांग भी की गई थी। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब भी ट्रांसफॉर्मर खराब होता था तो शिकायत के बाद बिजलीकर्मी आकर इसे किसी तरह कामचलाऊ बना देते थे लेकिन लोड अधिक होने के कारण इस बार यह पूरी तरह जल गया।बोले उपभोक्तापिछले 15 दिन से यह ट्रांसफॉर्मर जवाब दे रहा था। उमस भरी गर्मी में बिना बिजली के एक-एक पल काटना मुश्किल हो गया है। हमारी मांग है कि विभाग तुरंत नया ट्रांसफॉर्मर यहां स्थापित करे ताकि लोगों को राहत मिल सके।देवेंद्र प्रताप सिंह, वार्ड नंबर 15ट्रांसफॉर्मर जलने से हमारे मोहल्ले की स्थिति बदतर हो गई है। रात भर बच्चे गर्मी और मच्छरों के कारण रोते रहे। सुबह होते-होते इन्वर्टर भी पूरी तरह से बैठ गए, जिससे पानी की एक-एक बूंद के लिए लोग परेशान हैं।अशोक कुमार, कसेरा मोहल्ला बिस्कोहरबोले जिम्मेदारजब-जब ट्रांसफॉर्मर में कोई खराबी आती थी तो उसे तत्काल टीम भेजकर सही करवा दिया जाता था। उपभोक्ताओं की समस्या को देखते हुए नए ट्रांसफॉर्मर की मांग भेज दी गई है। मंगलवार की शाम या बुधवार की सुबह तक नया ट्रांसफॉर्मर आ जाएगा। इसके तुरंत बाद उसे इंस्टॉल करके क्षेत्र की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से सुचारु रूप से चालू कर दी जाएगी।- सिद्धार्थ शंकर गुप्ता, जेई, बिजली निगम कठौतिया रामनाथ