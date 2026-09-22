Siddharthnagar News: भक्ति गीतों पर थिरकते हुए भक्तों ने किया मूर्तियों का विसर्जन

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नगर के विभिन्न पंडालों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं को ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सुसज्जित कर समितियों के सदस्य और श्रद्धालु जुलूस के रूप में रामलीला मैदान पहुंचे। धीरे-धीरे सभी मूर्तियों के पहुंचने से मैदान में मेले जैसा माहौल बन गया। सामूहिक पूजा-अर्चना के बाद मूर्तियों का डोला कतारबद्ध होकर विसर्जन के लिए रवाना हुआ। रामलीला मैदान से निकली विसर्जन यात्रा चंदी बाबा तिराहा, रेलवे स्टेशन रोड और तिरंगा तिराहा होते हुए चरगहवा नदी पहुंची।डीजे की धुन पर श्रद्धालु नाचते-गाते और जयकारे लगाते रहे। रास्ते में जगह-जगह लोगों ने विसर्जन यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद भक्तों ने विधि-विधान और श्रद्धा के साथ भगवान श्रीगणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया। विसर्जन यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा।