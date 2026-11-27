विज्ञापन



प्रतियोगिता के दूसरे दिन प्राथमिक स्तर बालिका वर्ग कबड्डी में डुमरियागंज प्रथम और जोगिया दूसरे स्थान पर रहा। बालक वर्ग में जोगिया ने पहला और डुमरियागंज ने दूसरा स्थान हासिल किया। खो-खो के बालिका और बालक दोनों वर्गों में डुमरियागंज प्रथम तथा शोहरतगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। लोकगीत की मिश्रित टीम प्रतियोगिता में शोहरतगढ़ प्रथम और नौगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। योग प्रतियोगिता में उस्का बाजार प्रथम और डुमरियागंज दूसरे स्थान पर रहा। विज्ञापन

पूर्व माध्यमिक स्तर की लोकगीत बालिका वर्ग प्रतियोगिता में इटवा प्रथम और जोगिया दूसरे स्थान पर रहा। बालक वर्ग में जोगिया ने पहला और भनवापुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। लोकनृत्य बालिका वर्ग में इटवा प्रथम और भनवापुर दूसरे स्थान पर रहा। बालक वर्ग में भनवापुर प्रथम और डुमरियागंज दूसरे स्थान पर रहा। विज्ञापन विज्ञापन

न प्रतियोगिता के दूसरे दिन प्राथमिक स्तर बालिका वर्ग कबड्डी में डुमरियागंज प्रथम और जोगिया दूसरे स्थान पर रहा। बालक वर्ग में जोगिया ने पहला और डुमरियागंज ने दूसरा स्थान हासिल किया। खो-खो के बालिका और बालक दोनों वर्गों में डुमरियागंज प्रथम तथा शोहरतगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। लोकगीत की मिश्रित टीम प्रतियोगिता में शोहरतगढ़ प्रथम और नौगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। योग प्रतियोगिता में उस्का बाजार प्रथम और डुमरियागंज दूसरे स्थान पर रहा।पूर्व माध्यमिक स्तर की लोकगीत बालिका वर्ग प्रतियोगिता में इटवा प्रथम और जोगिया दूसरे स्थान पर रहा। बालक वर्ग में जोगिया ने पहला और भनवापुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। लोकनृत्य बालिका वर्ग में इटवा प्रथम और भनवापुर दूसरे स्थान पर रहा। बालक वर्ग में भनवापुर प्रथम और डुमरियागंज दूसरे स्थान पर रहा।

सिद्धार्थनगर। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित दो दिवसीय 34वीं जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का शुक्रवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता में 193 अंक हासिल कर डुमरियागंज ब्लॉक की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। खुनियांव ने 102 अंकों के साथ दूसरा और इटवा ने 89 अंक पाकर तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं, प्राथमिक स्तर बालिका वर्ग में इटवा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बैरवा की छात्रा कल्पना चैंपियन बनीं।