नदियों का जलस्तर बढ़ा: नेपाल में नदियों में उफान का खतरा, लुंबिनी-कपिलवस्तु समेत 17 जिलों में हाई अलर्ट
लगातार बारिश के बीच नेपाल में नदियों में उफान का खतरा बढ़ गया है। हाइड्रोलॉजी और मौसम विज्ञान विभाग के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग ने 17 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। लुंबिनी के कपिलवस्तु, रूपनदेही, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी और गंडकी के लामजुंग, कास्की, मनांग, मुस्तांग सहित जिलों में छोटी नदियों में अचानक बाढ़ का ज्यादा खतरा है।
विस्तार
लगातार बारिश के बीच नेपाल में रविवार को नदियों और झरनों का बहाव बढ़ने की चेतावनी ने चिंता बढ़ा दी है। हाइड्रोलॉजी और मौसम विज्ञान विभाग के तहत बाढ़ पूर्वानुमान विभाग ने देशभर में हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी-नालों के आसपास विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग के अनुसार कई क्षेत्रों में अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
विभाग ने बताया कि काठमांडू घाटी के तीनों जिलों समेत देश के 34 से अधिक जिलों, मधेस और घाटी के बाहर के पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ का थोड़ा खतरा है। वहीं गंडकी और लुंबिनी प्रांत के अधिकांश जिलों तथा बागमती के कुछ जिलों में बहने वाली छोटी नदियों में अचानक बाढ़ का खतरा अधिक है।