नेपाल पाल्पा लैंडस्लाइड: भारी बारिश से भूस्खलन, दो की मौत; तीन लापता, मकान-सड़कें ध्वस्त; राहत कार्य जारी

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विज्ञापन नेपाल के पाल्पा जिले में तीन दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड से जनजीवन प्रभावित है। विभिन्न घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग लापता हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम लापता लोगों की तलाश और प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव कार्य में जुटी है।

पाल्पा पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी भीमलाल भट्टाराई के मुताबिक, माथागढ़ी गाउँपालिका-2, रूपसे राजौली निवासी 75 वर्षीय शेरबहादुर चिदी की घर के ऊपर लैंडस्लाइड का मलबा गिरने से मौत हो गई। वहीं रिब्दीकोट गाउँपालिका-6, ठिमुरे में घर लैंडस्लाइड में दबने से लापता 59 वर्षीय कृष्णा कुमारी सरू का शव तलाश के दौरान बरामद किया गया।

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रविवार सुबह करीब पांच बजे माथागढ़ी गाउँपालिका-3, कासेनी में लील बहादुर घर्ती मगर का घर भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। वार्ड अध्यक्ष तेज बहादुर घर्ती मगर के अनुसार घर में सो रहे लील बहादुर घर्ती, झरना घर्ती और दीना घर्ती लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है।

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बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण बिजली सेवा प्रभावित होने से जिले के कई क्षेत्रों में संचार संपर्क भी बाधित हुआ है। पाल्पा का मुख्य अनाज गोदाम मडीफांट भी बाढ़ के पानी में डूब गया है। झादेवा फांट समेत कई इलाकों में पानी घुसने से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। रानीमहल क्षेत्र में बाढ़ का पानी होटल और रेस्टोरेंट में भी घुस गया है।