Siddharthnagar News: सड़कों से पेड़ हटाने को दौड़ती रही पुलिस

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सुबह छह बजे जोगिया-पकड़ी मार्ग पर बबूल का पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। एसओ अरुण कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने इसे हटवाया। करीब 11 बजे बिस्कोहर इटवा मार्ग पर बलुआ में आम का पेड़ गिरा। एसओ अनूप कुमार मिश्र के दल ने ग्रामीणों की मदद से पेड़ हटवाकर आवागमन बहाल किया। बस्ती-डुमरियागंज मार्ग पर जबजौवा में नीम का पेड़ गिरने की सूचना पर एसओ सत्यप्रकाश यादव के दल ने भी वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से रास्ता साफ किया। पिछले तीन दिनों से जारी बारिश और तेज हवाओं के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई।