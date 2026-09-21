Siddharthnagar News: धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट

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बांसी। बांसी तहसील में एसडीएम चैंबर के सामने दो दिन पहले एक महिला और उसके पिता को मारने-पीटने के मामले में कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित महिला की तहरीर पर मारने-पीटने, गाली-गलौज सहित जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।थाना क्षेत्र की चरथरी निवासी किरन पत्नी दिलीप कुमार ने तहरीर देकर बताया कि 18 सितंबर को सुबह 11 बजे तहसील बांसी में न्यायालय नायब तहसीलदार सदर के यहां अपने पिता दूधनाथ के साथ मुकदमे की पैरवी करने गई थी। इसी बीच एसडीएम के चैंबर के सामने गणेश व दीनानाथ गालियां देने लगे। विरोध करने पर मारपीट की। बीच-बचाव करने आए पिता दूधनाथ को भी मारा-पीटा है।वहीं, इस मामले में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चरथरी निवासी दीनानाथ ने भी तहरीर दी है।कोतवाल बांसी महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।